Fernanda Torres fica fora de lista de indicados ao SAG Awards

NOVA YORK, 8 JAN (ANSA) – A uma semana do anúncio das indicações ao Oscar, o SAG Awards, um dos mais importantes termômetros para a principal premiação do cinema mundial, deixou a atriz brasileira Fernanda Torres de fora da lista dos concorrentes da edição de 2025.

A expectativa era alta, tendo em vista que a protagonista de “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, faturou a estatueta do Globo de Ouro de Melhor Atriz em filme de drama. Na produção, ela revive a história real de Eunice Paiva, que passou 40 anos procurando a verdade sobre seu marido, Rubens (interpretado por Selton Mello), desaparecido durante a ditadura militar no Brasil.

Entre as 15 categorias, o musical “Wicked”, inspirado no conto de fadas de “O Mágico de Oz”, e “Xógum: A Gloriosa Saga do Japão” lideram a lista de indicações, com cinco indicações cada.

Na sequência, aparece ‘A complete unknown’, de James Mangold, focado no músico norte-americano Bob Dylan, com quatro nomeações, e “Emilia Pérez” e “Anora”, com três cada.

Todos os quatro filmes foram indicados ao prêmio de melhor elenco junto com “Conclave” (um total de duas indicações) e “The Last Showgirl”.

A nova temporada de “The Bear”, o drama familiar sobre a gestão de um restaurante, soma quatro nomeações, enquanto “The Diplomat” tem três.

A lista deveriam ter sido anunciada hoje em uma cerimônia ao vivo que foi cancelada devido aos incêndios florestais que devastaram partes de Los Angeles.

Promovida pelo SAG-AFTRA, sindicato de atores de Hollywood, a premiação será realizada no próximo dia 23 de fevereiro em Los Angeles.

Confira a lista de indicados: Melhor elenco em filme: Um Completo Desconhecido Anora Conclave Emilia Pérez Wicked Melhor ator em filme Adrien Brody – “O Brutalista” Timothée Chalamet – “Um Completo Desconhecido” Daniel Craig – “Queer” Colman Domingo – “Sing Sing” Ralph Fiennes – “Conclave” Melhor Atriz em Filme Pamela Anderson – “The Last Showgirl” Cynthia Erivo – “Wicked” Karla Sofía Gascón – “Emilia Pérez” Mikey Madison – “Anora” Demi Moore – “A Substância” Melhor Ator Coadjuvante em Filme Jonathan Bailey – “Wicked” Yura Borisov – “Anora” Kieran Culkin – “A Real Pain” Edward Norton – “Um Completo Desconhecido” Jeremy Strong – “Um Aprendiz” Melhor Atriz Coadjuvante em Filme Monica Barbaro – “Um Completo Desconhecido” Jamie Lee Curtis – “The Last Showgirl” Danielle Deadwyler – “The Piano Lesson” Ariana Grande – “Wicked” Zoe Saldaña – “Emilia Pérez” Melhor Elenco em Série de Comédia “Abbott Elementary” “O Urso” “Hacks” “Only Murders in the Building” “Shrinking: Falando a Real” Melhor Atriz em Série de Comédia Kristen Bell – “Ninguém Quer” Quinta Brunson – “Abbott Elementary” Liza Colón-Zayas – “O Urso” Ayo Edebiri – “O Urso” Jean Smart – “Hacks” Melhor Ator em Série de Comédia Adam Brody – “Ninguém Quer” Ted Danson – “A Man on the Inside” Harrison Ford – “Shrinking: Falando a Real” Martin Short – “Only Murders in the Building” Jeremy Allen White – “O Urso” Melhor Elenco em Série de Drama “Bridgerton” “O Dia do Chacal” “A Diplomata” “Xógum: A Gloriosa Saga do Japão” “Slow Horses” Melhor Ator em Série de Drama Tadanobu Asano – “Shögun” Jeff Bridges – “The Old Man” Gary Oldman – “Slow Horses” Eddie Redmayne – “O Dia Do Chacal” Hiroyuki Sanada – “Xógum: A Gloriosa Saga do Japão” Melhor Atriz em Série de Drama Kathy Bates – “Matlock” Nicola Coughlan – “Bridgerton” Allison Janney – “A Diplomata” Keri Russell – “A Diplomata” Anna Sawai – “Xógum: A Gloriosa Saga do Japão” Melhor Atriz em Minissérie ou Filme para a Televisão Kathy Bates – “The Great Lillian Hall” Cate Blanchett – “Disclaimer” Jodie Foster – “True Detective: Night Country” Lily Gladstone – “Under the Bridge” Jessica Gunning – “Bebê Rena” Cristin Milioti – “Pinguim” Melhor Ator em Minissérie ou Filme para a Televisão Javier Bardem – “MONSTROS: A História de Lyle e Erik Menendez” Colin Farrell – “Pinguim” Richard Gadd – “Bebê Rena” Kevin Kline – “Disclaimer” Andrew Scott – “Ripley” Melhor Elenco de Dublês em Filme “Deadpool & Wolverine” “Duna: Parte II” “The Fall Guy” “Gladiador II” “Wicked” Melhor Elenco de Dublês em Série de Televisão “The Boys” “Fallout” “Casa do Dragão” “Pinguim” “Xógum: A Gloriosa Saga do Japão” (ANSA).