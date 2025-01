Fernanda Torres faz história e vence Globo de Ouro 2025

SÃO PAULO, 6 JAN (ANSA) – Fernanda Torres conquistou na noite do último domingo (6) o prêmio de melhor atriz de drama no Globo de Ouro 2025, por sua atuação no filme “Ainda estou aqui”, e fez história ao se tornar a primeira brasileira a garantir a estatueta na categoria.

A vitória inédita foi possível após a artista desbancar Nicole Kidman (“Babygirl”), Angelina Jolie (“Maria Callas”), Kate Winslet (“Lee”), Tilda Swinton (“O quarto ao lado”) e Pamela Anderson (“The last showgirl”).

Ao receber o prêmio das mãos da atriz Viola Davis, Torres dedicou a conquista à sua mãe, a também atriz Fernanda Montenegro e parceira de set em “Ainda estou aqui”.

“Quero dedicar esse prêmio à minha mãe. Vocês não têm ideia…

Ela estava aqui há 25 anos. Isso é uma prova de que a arte pode permanecer na vida das pessoas, mesmo em momentos difíceis, como os que Eunice Paiva viveu”, disse ela, em referência à vitória do país no Globo de Ouro em 1999, quando “Central do Brasil”, protagonizado por Montenegro, venceu como melhor filme em língua estrangeira.

Durante seu discurso, Torres destacou que o “filme nos ajudou a pensar em como sobreviver em tempos difíceis como esses”, enquanto “vemos tanto medo no mundo”.

Além disso, ela agradeceu ao diretor do longa e de “Central do Brasil”, Walter Salles. “Que história, Walter!”, celebrou.

“Ainda estou aqui” também disputava na categoria de melhor filme em língua não inglesa, ao lado do italiano “Vermiglio”, mas ambos foram superados pelo francês “Emilia Pérez”, maior indicado, com 10 nomeações no total.

A obra de Salles narra o desaparecimento do deputado Rubens Paiva, torturado e morto pelo regime militar brasileiro (1964-1985), enquanto explora as consequências emocionais e políticas para sua família. Com uma narrativa sensível e íntima, o longa aborda temas como memória, perda e resiliência, conectando o passado às lutas pela verdade e justiça no presente. (ANSA).