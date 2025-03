Fernanda Torres faz apelo a fãs após vitória de Mikey Madison no Oscar: ‘Amor’

Muitos brasileiros chegaram ao domingo, 2, com grandes expectativas para o Oscar 2025, após a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro e no Satellite Awards. E apesar de o filme “Ainda Estou Aqui” ter vencido o prêmio de Melhor Filme Internacional, a brasileira não faturou a estatueta de Melhor Atriz, tendo sido derrotada por Mikey Madison, de “Anora”.

O fato revoltou alguns fãs e espectadores da premiação. Na primeira coletiva após o primeiro Oscar brasileiro com “Ainda Estou Aqui”, Fernanda elogiou Madison e pediu respeito à colega: “Queria pedir para só mandarem amor para Madison, mandem só amor que aquela mulher é muito legal”.

Ela também destacou a semelhança entre as produções: “Fizeram este filme [‘Anora’] que nem nós fizemos o nosso. Orçamento pequeno. Ela se joga sem rede, porque tem confiança no Sean Baker. Ele [Baker] viu o filme [‘Ainda Estou Aqui’] recentemente e cruzou comigo. Falou de quanto amou o filme e reconheceu o Cinema Independente que ele faz”.

Brasil em destaque

A vitória de “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, consolidou o Brasil no cenário cinematográfico global. Esta foi a segunda vez que o país disputou Melhor Atriz no Oscar — a primeira foi Fernanda Montenegro em 1999, com “Central do Brasil”.

Sucesso internacional

Antes do Oscar, o longa já havia sido premiado em festivais, incluindo Veneza e o Goya. Primeira original Globoplay, a produção narra a trajetória de Eunice Paiva (Fernanda Torres), que assume a família após o desaparecimento do marido, Rubens Paiva (Selton Mello), durante a ditadura militar.

Com elenco de peso e mais de 5 milhões de espectadores no Brasil, a produção arrecadou US$ 27 milhões mundialmente e segue em cartaz em diversos países.