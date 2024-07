Fernanda Torres e Lady Gaga vão disputar mesmo prêmio em festival

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/07/2024 - 13:38 Para compartilhar:

Fernanda Torres e Lady Gaga vão disputar um prêmio de melhor atriz. Isso mesmo! O cenário curioso se deu após o filme “Ainda Estou Aqui”, estrelado pela atriz brasileira, ser selecionado para a mostra do “Festival de Veneza”, que já tinha a cantora norte-americana concorrendo como co-protagonista por seu papel em “Coringa: Delírio a Dois”.

O evento italiano acontece entre os dias 28 de agosto e 7 de setembro.

+ Fernanda Torres alfineta Neymar ao protestar contra ‘privatização de praia’

O troféu da categoria que as artistas estão concorrendo se chama Volpi Cup, e é um dos mais importantes do festival, ao lado do Leão de Ouro (para melhor filme) e Leão de Prata (para melhor direção).

Vale destacar que nenhuma brasileira nunca levou o prêmio, assim como nenhuma atriz de adaptações de quadrinhos. Sendo assim, as duas entrarão na disputa sem favoritismo.

Fernanda Torres já foi eleita a melhor atriz no Festival de Cannes em 1986 com o filme “Eu Sei Que Vou Te Amar”.

Confira a lista de filmes da mostra competitiva do Festival de Veneza 2024:

“The Room Next Door”, Pedro Almodóvar

“Campo di battaglia”, de Gianni Amelio

“Leurs enfants après eux”, de Ludovic & Zoran Boukherma

“The Brutalist”, de Brady Corbet

“Jouer avec le feu”, de Delphine & Muriel Coulin

“Vermiglio”, de Maura Delpero

“Iddu (Sicilian Letters)”, de Fabio Grassadonia & Antonio Piazza

“Queer”, de Luca Guadagnino

“Love”, de Dag Johan Haugerud

“April”, de Dea Kulumbegashvili

“The Order”, de Justin Kurzel

“Maria”, de Pablo Larraín

“Trois amies”, de Emmanuel Mouret

“Kill the Jockey”, de Luis Ortega

“Coringa: Delírio a Dois”, de Todd Phillips

“Babygirl”, de Halina Reijn

“Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles

“Diva Futura”, de Giulia Louise Steigerwalt

“Harvest”, de Athina Rachel Tsangari

“Youth (Homecoming)”, de Wang Bing

“Stranger Eyes”, de Yeo Siew Hua