Fernanda Torres e Fernanda Montenegro: veja outros pais e filhos premiados na atuação

Fernanda Torres, 59, fez história como a primeira brasileira a ganhar um Globo de Ouro. Antes dela, sua mãe, Fernanda Montenegro, já havia sido indicada na mesma premiação em 1999, com “Central do Brasil”. Os brasileiros ainda têm a expectativa de que Torres seja indicada ao Oscar como melhor atriz em alguma categoria, assim como a dama da dramaturgia.

Mãe e filha foram indicadas nas mesmas categorias com 26 anos de diferença: Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz em Filme Dramático, e cada uma levou uma estatueta para casa. Torres conquistou a de melhor atriz, enquanto a mãe e o elenco de “Central do Brasil” ganharam o de melhor filme. Mas engana-se quem pensa que esse é o primeiro caso de mãe e filha talentosas que dividem prêmios.

+ Veja a reação de Fernanda Montenegro após Fernanda Torres vencer o Globo de Ouro

+ Globo de Ouro: relembre quais brasileiros já foram indicados ao prêmio

Relembre outros casos de pais e filhos que já foram premiados no mundo da atuação.

Angelina Jolie e Jon Voight

Conhecida por seus papeis icônicos no cinema, Jolie começou cedo no mundo da atuação, estreando oficialmente em “Lookin’ to Get Out”, ao lado do pai. Junto a uma extensa lista de prêmios, os dois também já conquistaram uma das maiores honrarias para artistas do cinema, o Oscar.

Jon Voight levou a estatueta de Melhor Ator em 1978, por “Amargo Regresso” e cerca de 20 anos depois, sua filha conquistou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante em 2000, por “Garota, Interrompida”.

Stellan, Alexander, Bil e Gustaf Skarsgår

Uma das família mais conhecidas no mundo da atuação: o patriarca da família, Stellan Skarsgård, conhecido por seus papeis em “Mamma Mia” e “Piratas do Caribe”, já conquistou um Globo de Ouro por Melhor Ator Secundário pelo seu papel em “Chernobyl”, em 2020.

O ator sueco ainda compartilha seu talento na atuação com os três filhos. Em 2018, o mais velho dos Skarsgård, Alexander, levou o mesmo prêmio em 2018, pela série “Big little lies”. Já seu irmão, Bil vem sendo considerado um dos maiores nomes no terror moderno, com filmes como “It: A Coisa”, “Noites Brutais”, “O Corvo” e um dos nomes mais esperados de 2025, “Nosferatu”, e assim como Gustaf, recebeu o prêmio Shootin Star Award, entregue aos dez atores mais promissores do cinema europeu, pelo Festival Internacional de Berlim.

Dakota Johnson, Don Johnson e Melanie Griffith

Considerada uma das “nepo babies” mais famosas, Dakota Johson é filha de um casal Globo de Ouro, mas ela não fica para trás. Em 2016, conquistou o prêmio de Atriz Favorita em Filme de Drama durante o People’s Choice Awards, batendo grandes nomes do mundo da atuação, como Kate Winslet e Rachel McAdams.

Sua mãe, conhecida mundialmente por seu papel em “Lolita”, de 1997, já havia conquistado um Globo de Ouro por “Uma Secretária de Futuro” cerca de 10 anos antes. Don Johnson também levou o prêmio de Melhor Ator em Série Dramática por “Miami Vice”, em 1986.