Fernanda Torres é entrevistada no primeiro ‘Roda Viva’ do ano nesta segunda; veja como assistir

A atriz Fernanda Torres será entrevistada no primeiro Roda Viva inédito do ano nesta segunda-feira, 8. A conversa com a artista promete abordar temas que vão desde o início da carreira de Fernanda, aos 13 anos, à produção da série Fim, baseada em seu romance de estreia.

O seriado, que estreou em outubro no Globoplay, é uma tragicomédia, no estilo Nelson Rodrigues, que aborda temas como machismo, pressões sociais e envelhecimento. A atriz foi a responsável pela adaptação do livro, lançado em 2013.

Nelson tem relação direta com Fernanda, já que escreveu a famosa peça O Beijo no Asfalto para a mãe da artista, Fernanda Montenegro. Saiba mais sobre a série aqui.

Na segunda, a bancada de entrevistadores do programa será formada por três mulheres e dois homens: Anna Luiza Santiago, colunista do jornal O Globo, Laís Franklin, editora-chefe da Revista Bravo!, Marcos Augusto Gonçalves, editor da Ilustríssima e colunista da Folha de S.Paulo, Rita Lisauskas, jornalista do Estadão, e Marcelo Tas, apresentador do Provoca, da TV Cultura.

Além disso, há a apresentação do cartunista Luciano Veronezi ao longo do programa e a apresentação de Vera Magalhães.

O Roda Viva será transmitido a partir das 22h na TV Cultura. Há também a transmissão no site da emissora, no Cultura Play, no X, antigo Twitter, no YouTube, no TikTok e no Facebook.

A atração, uma das mais tradicionais de entrevistas da TV brasileira, vai ao ar desde 1986. O programa já foi marcado por conversas com grandes nomes, como Hebe Camargo, Dercy Gonçalves, Grande Otelo e Raul Cortez. Relembre entrevistas marcantes do Roda Viva aqui.

