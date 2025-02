Fernanda Torres é capa de renomada revista americana em semana decisiva para o Oscar

Fernanda Torres é a capa da nova versão digital da revista americana The Hollywood Reporter, divulgada neste sábado, 15.

O veículo, conhecido por ser um dos principais dos Estados Unidos no que diz respeito à cobertura de cinema e grandes premiações, publicou uma matéria sobre a brasileira com o título “Fernanda Torres já ganhou”, na semana decisiva de votações para o Oscar.

A reportagem destaca que Torres ainda não comemorou sua vitória no Globo de Ouro por conta dos incêndios em Los Angeles e campanha intensiva para o prêmio concedido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Em longa entrevista, a protagonista de Ainda Estou Aqui chega a pontuar que não voltou ao Brasil desde as indicações, que saíram em 23 de janeiro, por conta da divulgação do longa.

O veículo ainda procurou Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que baseou o filme. O escritor defende o clima de Copa do Mundo que irá se instaurar no dia da premiação, em 2 de março. “Cai no meio do Carnaval, então todo mundo estará comemorando, mas todos pararão para a cerimônia. Será como o pouso na lua”.

A frase do título foi dita por Fernanda Montenegro, também procurada pela The Hollywood Reporter para comentar o sucesso da filha.

Além de Melhor Filme, Ainda Estou Aqui está indicado ao Oscar nas categorias Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres sendo uma das favoritas.