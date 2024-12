Fernanda Torres e ‘Ainda Estou Aqui’ são indicados ao Globo de Ouro 2025

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/12/2024 - 11:05 Para compartilhar:

A atriz brasileira Fernanda Torres foi indicada ao Globo de Ouro 2025 na categoria de Melhor Atriz. O longa “Ainda Estou Aqui“, cujo papel como Eunice Paiva rendeu a indicação à brasileira, também pode ser premiado na categoria Melhor Filme em Língua Não-Inglesa.

A premiação acontece em 5 de janeiro e reconhece os melhores profissionais de cinema e televisão do mundo. Fernanda é a segunda brasileira indicada à premiação: a primeira foi sua mãe, Fernanda Montenegro, em 1999, por “Central do Brasil”. Ao lado da atriz, competem Pamela Anderson, com “The Last Showgirl”, Angelina Jolie, com “Maria”, Nicole Kidman, com “Babygirl”, Tilda Swinton, com “The Room Next Door” e Kate Winslet, com “Lee”.

Os filmes indicados na categoria do longa são “All We Imagine As Light” (EUA/França/Índia), “Emilia Pérez” (França), “The Girl With The Needle” (Polônia/Suécia/Dinamarca), “The Seed of The Sacred Fig” (EUA/Alemanha) e “Vermiglio” (Itália).

Em suas redes sociais, a brasileira comemorou a indicação.

