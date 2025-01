Fernanda Torres deixa Los Angeles por causa de incêndios e tranquiliza fãs

Após ser premiada no Globo de Ouro, Fernanda Torres, 59 anos, continuou em Los Angeles, nos Estados Unidos, para comparecer a mais eventos de divulgação do filme “Ainda Estou Aqui”, em campanha para ser indicado ao Oscar 2025.

No entanto, nesta quinta-feira, 9, a atriz contou que precisou deixar a cidade por conta dos incêndios que se alastram pela região desde a última terça-feira, 7.

“O ar de Los Angeles estava muito ruim. Viemos para um local seguro, totalmente fora do incêndio. Fiquem tranquilos, estou bem. Um abraço da Fernanda”, escreveu a filha de Fernanda Montenegro, 95 anos, em uma postagem no Instagram. “Na torcida para que tudo fique bem”, completou.

Anteriormente, Fernanda Torres já havia compartilhado uma foto da vista do hotel onde estava hospedada. “Da minha janela, vejo Los Angeles em chamas”, disse ela ao mostrar o céu alaranjado pelo fogo. (veja abaixo)

Por conta das queimadas, diversos eventos foram cancelados, incluindo a entrevista que a atriz brasileira concederia ao talk-show Jimmy Kimmel Live, um dos mais importantes programas de entrevistas dos Estados Unidos.

Além disso, uma exibição especial de “Ainda Estou Aqui” para os votantes do Oscar aconteceria nesta semana com a presença da protagonista do longa-metragem, mas o evento também foi cancelado devido ao ocorrido.

