Fernanda Torres curte descanso após 6 meses de campanha do Oscar: ‘Guerreira’

Fernanda Torres, 59 anos, deu início ao tão merecido período de férias, após passar cerca de seis meses em trabalho de divulgação do filme “Ainda Estou Aqui” na temporada de premiações, que terminou no último dia 2, com o Oscar 2025.

O longa de Walter Salles, protagonizado pela atriz na pele de Eunice Paiva, venceu na categoria “Melhor Filme Internacional”, levando a primeira estatueta do Brasil na premiação.

Nesta sexta-feira, 7, a atriz compartilhou um momento de comemoração pelo iniciou suas férias.

“Descanso da guerreira”, escreveu ela ao publicar, no Instagram, um vídeo tomando uma chuveirada.

Em baixo d’água e ao som de Three Little Birds, de Bob Marley & The Wailers, a filha de Fernanda Montenegro aparece recarregando as energias de biquíni e sorridente.

Nos comentários, fãs falaram sobre a atriz estar livre da obrigação de fazer escova nos cabelos.

“A tranquilidade de quem não vai precisar fazer escova por alguns dias”, disparou uma seguidora. “Achei metafórico o primeiro vídeo do descanso ser molhando o cabelo em um protesto contra a escova”, observou outra.

É que durante a temporada de premiação, a atriz brincou sobre o desgaste nos cabelos por conta das escovas. Ela precisou viajar a vários eventos, em cidades e países diferentes, para divulgar o filme.