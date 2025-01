Fernanda Torres compartilha homenagem que recebeu de Viola Davis: ‘Acendeu uma chama’

A atriz Fernanda Torres, 59 anos, não escondeu a alegria de ser homenageada por Viola Davis, 59. A americana publicou cliques ao lado da brasileira, entre outros registros de sua participação no Globo de Ouro, premiação que deu a Fernanda o troféu de Melhor Atriz de Drama pelo filme “Ainda Estou Aqui”.

Nesta quarta-feira, a vencedora do prêmio usou os Stories do Instagram para compartilhar a publicação da atriz americana.

+Fernanda Torres dedica Globo de ouro ao Brasil: ‘Esse prêmio não é meu, é nosso’

+Lívian Aragão é detonada na web por chamar Fernanda Torres de nepobaby

“Uma noite reveladora. Vejo meu ‘legado’ com mais clareza do que nunca. Estou… inspirada. Obrigada, Globos de Ouro, por essa honra. Ela acendeu uma chama”, escreveu Viola Davis ao publicar um carrossel no Feed.

Na noite de premiação, ocorrida no último domingo, 5, a americana falou sobre o talento de Fernanda e das outras atrizes que concorriam à categoria vencida pela brasileira.

“Não há dúvidas de que todas vocês nos deram atuações estelares, no entanto o que vem à mente é a palavra ‘icônicas’. Nicole, Pamela, Fernanda, Angelina, Tilda e Kate: continuo impressionada com seu brilhantismo e como se redefinem na tela. Vocês não são apenas atrizes, são forças da natureza moldando a história do cinema”, disse Viola antes do anúncio da vendedora.