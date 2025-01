Fernanda Torres comemora chegada ao Globo de Ouro: ‘A vitória já existe’

Fernanda Torres comemorou o sucesso do filme “Ainda Estou Aqui” em uma postagem feita em seu Instagram uma hora antes do início do Globo de Ouro, premiação na qual concorre ao prêmio de Melhor Atriz Principal em Filme de Drama. “A vitória já existe”, disse a atriz na legenda.

Durante a campanha de divulgação internacional de filme, Torres afirmou diversas vezes que considera baixas suas chances de voltar para casa com um troféu em mãos. “A chance de alguém falando português levar um prêmio desse tamanho é praticamente nula”, disse em entrevista publicada pela Folha de S. Paulo no sábado, 4.

O principal argumento para as baixas chances não é a modéstia, mas o fato de ser um filme em português. Na categoria em que concorre Fernanda Torres, todas as demais atrizes — Angelina Jolie, Nicole Kidman, Kate Winslet, Pamela Anderson e Tilda Swinton — gravaram suas performances em inglês.

Na postagem em sua rede social, Torres reafirmou sua crença de que o filme já alcançou sucesso, independente dos troféus. “A resistência tem sido gigante diante da indústria cinematográfica”, afirma. “‘Ainda Estou Aqui’ de Walter Salles mostra ao mundo que não estamos brincando em serviço e a entrega é de qualidade.”

O vídeo que acompanha o post exibe momentos da noite em que a mãe de Torres, a atriz Fernanda Montenegro, leu trechos da filósofa Simone de Beauvoir no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, para 15 mil pessoas. Na ocasião, Torres apresentou a mãe e, depois, retornou para seu lado durante os aplausos. O evento entrou para o Guiness Book como maior público para uma leitura filosófica.