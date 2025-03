Fernanda Torres chega a teatro de Los Angeles para a cerimônia do Oscar

A atriz Fernanda Torres chegou ao Dolby Theatre, em Los Angeles, para a cerimônia do Oscar, que acontece neste domingo, 2.

O filme Ainda estou aqui concorre em duas categorias: Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. Já Fernanda concorre ao Oscar de melhor atriz, pela atuação como Eunice Paiva.

De acordo com jornais e sites especializados em cinema, Fernanda é uma das favoritas do prêmio de melhor atriz, ao lado de Demi Moore pelo filme “A Substância”. A produção dirigida por Walter Sales divide o favoritismo na categoria de Melhor Filme Internacional com Emília Pérez.

A lista de indicados a Melhor Filme conta com, além de Ainda Estou Aqui, Anora, A Substância, Conclave, Duna – Parte 2, Emilia Pérez, Nickel Boys, O Brutalista, Um Completo Desconhecido e Wicked.

Já Fernanda concorre contra Cynthia Erivo, Demi Moore, Karla Sofía Gascón e Mickey Madison.

Os concorrentes e melhor filme em língua estrangeira, além de Ainda estou aqui conta com Emilia Pérez, Flow, The Girl With The Needle (A Garota com a Agulha) e The Seed of the Sacred Fig (A Semente da Figueira Sagrada).