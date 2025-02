Fernanda Torres agita web ao aparecer ao lado de Ariana Grande e Selena Gomez

Fernanda Torres marcou presença no Festival de Cinema de Santa Bárbara na noite deste domingo, 9, e se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais. A brasileira foi vista assistindo televisão ao lado de Selena Gomez e Ariana Grande nos bastidores do evento.

Uma foto do momento viralizou na manhã desta segunda-feira, 10, e chocou internautas. “Quando na vida você imaginou ver Ariana Grande, Selena Gomez e Fernanda Torres juntas nos bastidores?”, questionou um.

Ariana Grande, Selena Gomez e Fernanda Torres atuaram, respectivamente, em Wicked, Emília Pérez e Ainda Estou Aqui. As três foram homenageadas com o Prêmio Virtuoso. A categoria reconhece “um grupo seleto de talentos, cujas performances notáveis em filmes nesta temporada os impulsionaram para a vanguarda da conversa cinematográfica nacional”.

A brasileira já havia sido vista ao lado da protagonista de Wicked no tapete vermelho do evento. O momento foi compartilhado pela atriz em suas redes sociais. “Eu e Ariana. Amei Wicked“, escreveu na legenda.

Os brasileiros não deixaram o momento passar em branco. “A Ariana Grande venceu muito nessa foto”, escreveu um. “A amizade do pop que eu não estava preparado”, disse outro. “Eu salvei essa foto ou ela me salvou?”, comentou um terceiro.

