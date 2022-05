Fernanda Souza volta a postar na web um mês após anunciar namoro com Eduarda Porto

Fernanda Souza voltou a publicar em seu Instagram na madrugada desta quarta-feira (25), pouco mais de um mês após ter anunciado que estava namorando Eduarda Porto, amiga de longa data.







“Pausa no trabalho para… Trabalhar!!!! Kkkkkkkk Semana ultra produtiva! Agora bora voltar pro trabalho… kkkkkkkkk #QueLegendaMaisCapricorniana”, escreveu a atriz e apresentadora.

Ela compartilhou imagens em que aparece cuidando do cabelo, em um camarim, na academia e também ao lado da amiga e atriz Aretha Oliveira, com quem contracenou na novela “Chiquititas”, do SBT.

A última publicação de Fernanda Souza no Instagram havia sido em 22 de abril, quando revelou estar namorando Eduarda.

“Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou pra nós… Amor é amor”, escreveu a a atriz na legenda.

