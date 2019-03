Fernanda Souza surge mais ‘cheinha’, sofre com enjoo e levanta rumores de gravidez

Fernanda Souza não aproveitou o carnaval da forma que gostaria. A apresentadora compareceu ao Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro, mas passou mal, sofreu com enjoo e não interagiu com os fãs. O mal estar de Fernandinha fez com que levantassem rumores de uma possível gravidez.

“Achamos que ela nem vinha porque tem enjoado muito com essa gravidez”, contou uma funcionária de um camarote no Rio. As informações são do jornal Extra. Além disso, alguns convidados ainda teriam dito que a atriz está mais ‘cheinha’, o que também ajudou a alimentar os boatos da gravidez. A assessoria de Fernanda Souza e Thiaguinho foi procurada pelo Extra e não se pronunciaram sobre o assunto.

No último domingo, Fernandinha e Thiaguinho comemoraram o aniversário do cantor, que completa 36 anos nesta segunda-feira (11), com direito a roda de samba e a presença de amigos mais íntimos.