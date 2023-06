Fernanda Souza celebra 39º aniversário e se declara para namorada: ‘Melhor presente’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/06/2023 - 19:11 Compartilhe

Fernanda Souza completou 39 anos de vida, neste domingo (18) e celebrou de uma forma toda especial. A atriz usou as redes sociais para celebrar a vida e fazer uma declaração à namorada, Eduarda Porto, 35.

Em sua conta no Instagram, a artista compartilhou um álbum com registros de diversos momentos e listou os presentes de aniversário que recebeu da vida, entre eles o amor da companheira.

“Meus presentes de 39 anos: Natureza. Nascer do sol. Silêncio. Oração. Flores. Saúde. Amor dos que me amam”, iniciou ela ao escrever a legenda da publicação.

“E o melhor presente de todos é o amor dessa mulher, que é minha estrutura, minha paz, minha aula, minha parceira, meu colo, minha razão e meu coração!”, declarou-se ela.

“Obrigada, meu Deus! Por tanto! E ‘bora’ para mais uma volta ao sol!”, finalizou.

Fernanda Souza foi casada com o cantor Thiaguinho entre 2015 e 2019. Em abril do ano passado ela assumiu o romance com Eduarda, sua amiga de infância.

Confira a publicação de Fernanda Souza no Instagram:

