Fernanda Souza bebe em festa de Thiaguinho e afasta boatos de gravidez

Fernanda Souza não está grávida, pelo menos por enquanto. A apresentadora colocou um fim na esperança dos fãs que torciam para que a gestação fosse confirmada, por meio de suas redes sociais.

“Será que a gente curtiu? Será que a gente bebeu? Que dia! Sabe churrasco de família no play do prédio? Que fica todo mundo largado, cantando pagode e sendo feliz? Que Vibe!”, postou Fernandinha no Instagram, comemorando o aniversário de 36 anos do marido Thiaguinho, nessa segunda-feira (11).

Nos comentários da publicação, ela ainda respondeu uma internauta que afirmou “adoro a Fernanda acabando com as fics da gravidez”. “Caipirinha sem álcool? Nunca vi! kkkkkkk na minha tem álcool real”, respondeu a apresentadora.

Confira a publicação ao lado do marido abaixo: