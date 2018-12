Fernanda Souza anuncia pausa na carreira: “Que comece meu ano sabático”

A atriz e apresentadora Fernanda Souza anunciou que vai tirar um ano sabático em 2019. Por conta disso, ela não vai comandar a nova temporada do programa ‘Só Toca Top’ e não viajará com a peça ‘Meu passado não me condena’. De acordo com a revista Quem, no entanto, ela deixou gravada uma temporada do programa ‘Vai, Fernandinha’ para o Multishow.

“Estou plenamente de férias! Que comece meu ano sabático”, escreveu Fernanda em uma rede social. Dona de um canal no Youtube, ela afirma que vai permanecer com os vídeos por lá, mas com espaço maior entre eles.

A pausa na carreira, segundo Fernanda, foi planejada durante dois anos. Ela diz que quer curtir, viver e viajar mais em 2019.