Fernanda Rodrigues fala que apanhou ‘várias vezes’ por causa de personagem em novela

A atriz Fernanda Rodrigues comentou sobre como sua polêmica personagem Bia na novela “A Viagem”, em 1994, mexeu com o público. Muitos telespectadores ficaram raivosos com o roteiro da jovem e acabavam agredindo a artista.

Aos 44 anos, Fernanda contou que chegou a apanhar algumas vezes na rua.

“Ela (a Bia) era muito revoltada, maltratava aquela mãe [personagem de Lucinha Lins], era uma coisa horrorosa. E aí uma vez, eu estava andando no shopping e uma mulher me bateu com a bolsa. ‘Você não pode falar assim com a sua mãe!’. E a minha mãe do lado, né? Minha mãe da vida real. Apanhei várias vezes na rua (por causa da Bia)”, contou em conversa com Otaviano Costa para o “OtaLab”.

Ela ainda refletiu sobre o sucesso da trama, que também está disponível no Globoplay. “Misturava um pouco as relações da vida real com a trama. Porque eu acredito que o sucesso dos bastidores imprime. Muitas novelas que às vezes não dão certo não estão conectadas ali mesmo, sabe?”, contou.