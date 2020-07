Fernanda Paes Leme tranquiliza fãs após passar por cirurgia: “Foi tudo bem”

Em seu perfil no Twitter, a atriz Fernanda Paes Leme tranquilizou seus fãs e seguidores nesta sexta-feira (10) após passar por uma cirurgia em que retirou pedras na vesícula.

Veja também:

E continuou: “Estou com um book de fotos da mesma pose. Essa já to em casa, mas tem várias no hospital. Alguém me perguntava como eu tava e eu respondia com uma foto fazendo [hang loose com a mão]”.