Fernanda Paes Leme revela o nome da filha e web reage: ‘Achei poético’

Da Redação 19/11/2023 - 18:57

A atriz Fernanda Paes Leme, 40 anos, resolveu acabar com a curiosidade dos fãs, que já comemoravam a sua gravidez, e revelou o nome da sua primeira filha, fruto do relacionamento com o empresário Victor Sampaio.

Neste domingo, 19, ela usou o Instagram para fazer o anúncio e abusou da criatividade. Em publicação no Feed onde o casal aparece em momento fofura, a apresentadora do podcast ‘Quem Pode, Pod’ Fernanda tem o nome da criança escrito na barriga. Pilar.

“Baby Mó agora tem nome: Pilar”, escreveu ela na legenda, para a alegria de fãs anônimos e famosos.

“Ah, finalmente podemos gritar pro mundo que Pilar vem aí. Nome forte igual a mãe dela!”, comemorou a amiga e colega de bancada no podcast Giovanna Ewbank. “Lindeza”, disse Sandy. “Já te amamos, Pilar”, disse Fernanda Rodrigues. “Achei poético. Adorei”, disse uma seguidora.

Fernanda e Victor Sampaio assumiram o relacionamento no fim de janeiro de 2021, durante uma viagem de férias para Fernando de Noronha. Em junho de 2022 ficaram noivos e em outubro último a apresentadora anunciou a gravidez.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

