Fernanda Paes Leme revela e lamenta afastamento de Bruno Gagliasso

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/04/2024 - 16:46 Para compartilhar:

A atriz Fernanda Paes Leme lamentou no sábado, 13, o “afastamento” do também ator Bruno Gagliasso. Ele é marido de Giovanna Ewbank, com quem Fernanda mantém amizade e apresentava o podcast Quem Pode, Pod. Neste mês, elas retomarão a parceria no programa Quem Não Pode, Se Sacode, do canal GNT.

“Ninguém brigou”, esclareceu ela, em texto publicado nos stories do Instagram em que parabenizava o ator pelo aniversário. “Teve um afastamento e, quem sabe, um dia eu saiba o porquê. Ou não também. E está, de coração, tudo bem.”

Grávida, a atriz comentou que a filha poderia ter nascido no sábado, mas revelou que, no fundo, “torcia para ela segurar”.

Segundo ela, o dia 13 é o “dia do Bruno”. “Já celebramos de formas tão especiais esse dia e em tantos lugares”, afirmou.

Fernanda mencionou um amor do ator por “esse número”.

Ela prosseguiu: “Por mais que eu nem lembre quando foi a última vez que encontrei ele (sic), que conversamos de verdade e que realmente estivemos próximos, olhando no olho, temos muita história e queria que esse dia seguisse dele.”

A artista desejou que Bruno “siga realizando seus sonhos, fazendo o que faz seu olho brilhar de verdade e sendo esse cara único e imprevisível”. “Sigo aqui, torcendo pelas suas conquistas, amando seus filhos, de quem sinto muita saudade, e desejando muita saúde e sucesso para a sua família linda”, finalizou.