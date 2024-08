Fernanda Paes Leme relembra uso de remédios psiquiátricos na gravidez

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/08/2024 - 11:38 Para compartilhar:

Quatro meses após dar à luz Pilar, sua primeira filha, Fernanda Paes Leme, de 41 anos, abriu o jogo sobre cuidados com sua saúde mental. Em entrevista à “Crescer”, a atriz e apresentadora relembrou o quadro depressivo que sofreu na gravidez.

“Eu estava deprimida antes da Pilar nascer, muitos altos e baixos, muitos choros e tristezas. Entender que estava mal ainda grávida, sendo que queria muito engravidar e tal, foi o mais difícil”, disse Fernanda, nas redes sociais, em abril. Vale lembrar que, antes de Pilar, a atriz já havia engravidado e sofreu um aborto espontâneo.

À “Crescer”, Fernanda contou que o quadro passou a melhorar quando ela procurou ajuda médica. À ocasião, especialistas entenderam que ela deveria iniciar um tratamento com medicamentos psiquiátricos ainda na gravidez.

“Para mim foi muito importante eu, junto com a ajuda de profissionais, ter detectado que eu precisava de ajuda antes de a minha filha nascer. Eu realmente precisava tomar um medicamento para não me afundar num lugar de ‘tristezinhas’, porque sabia que, quando ela nascesse, poderia vir um ‘baby blues’ [distúrbio de humor pós-parto], que uma depressão pós-parto poderia se intensificar ainda mais”, comentou a atriz.

Apesar de tudo, Fernanda celebrou: “Fui medicada e isso fez uma grande diferença para o maior e melhor momento da minha vida, que foi quando ela nasceu. Eu estava ali presente, inteira, vivendo cada momento de uma maneira muito mais leve do que se eu não estivesse medicada. Foi tão importante eu cuidar da saúde mental, porque isso fez com que hoje eu fale com prazer sobre o nascimento e os primeiros meses da minha vida. [Se não fosse isso], talvez eu não tivesse uma história tão linda para contar.”

