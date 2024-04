Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/04/2024 - 15:02 Para compartilhar:

A atriz Fernanda Paes Leme e o empresário Victor Sampaio deixaram a maternidade Promatre, em São Paulo, na manhã deste domingo, 21, com a primeira filha do casal, Pilar, em seus braços.

O bebê é fruto do relacionamento de três anos do casal, que está junto desde 2021. A informação do nascimento da criança foi dada pelo site “Hugo Gloss”, na última quinta-feira, 17. Pilar nasceu com 50 cm, 3 kg e 325g.

“Mãe e filha estão bem, e a família muito feliz com a chegada da nova integrante”, informou a equipe da atriz por meio de nota.

Embalando a pequena Pilar, o casal acenou a fotógrafos na saída da maternidade antes de entrarem no carro e partirem para casa.

Conforme divulgado por IstoÉ ontem, o pai da atriz Fernanda Paes Leme, o narrador e apresentador Álvaro José já conheceu a neta Pilar.