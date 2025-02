Fernanda Paes Leme faz reflexão após fim do relacionamento: ‘Olhar em frente’

A atriz Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para fazer um desabafo, menos de uma semana após anunciar o fim do relacionamento com Victor Sampaio, pai de sua única filha, Pilar, de nove meses. Nesta segunda-feira, 3, ela compartilhou reflexões sobre superar a dor pelo término do romance.

A artista, que está curtindo uns dias de descanso em Salvador, contou como tem passado neste início de ano, ao publicar registros do pôr do sol na capital baiana.

“Nada melhor que Salvador pra prestar atenção nesse movimento da vida e do mundo. 2025 começou com muitas reflexões, mas também com uma certa leveza de saber que independente de muita coisa eu me acolho e sou acolhida”, iniciou.

“É nessa cidade que minha mente voa, que meus olhos vibram, que minha alma agradece. É nessa cidade que os sorrisos em volta me deixam transbordando de afeto. Essa cidade de preciosidades. Salve, Salvador. Salva a dor. É preciso levantar o rosto pra ver o sol se pôr, é preciso olhar em frente pra receber esse espetáculo como presente. E eu só agradeço”, acrescentou.

Fê Paes Leme e Victor Sampaio anunciaram o término no dia 30 de janeiro. A atriz contou que a separação foi consensual e que os dois seguem muito próximos.

Fernanda e Victor já haviam se envolvido em 2026, mas o romance só teve início em 2021. Um ano depois eles anunciaram o noivado.

A atriz e o empresário, que ainda não tinham filhos, realizaram o sonho de aumentar a família em abril de 2024, com a chegada de Pilar.