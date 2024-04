Fernanda Paes Leme dispensa visitas após nascimento da filha e descarta compartilhar tudo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/04/2024 - 8:54 Para compartilhar:

Pilar, primeira filha de Fernanda Paes Leme, fruto do relacionamento com Victor Sampaio, nasceu no último dia 18 de abril. Já em casa, a apresentadora tem dedicado seu tempo para as demandas maternas e decidiu não receber visitas nesse período.

No Instagram, Fernanda declarou que não irá compartilhar tudo sobre a filha. “Esse negócio de neném é uma onda… Não consigo e não quero acompanhar tudo para poder viver profundamente isso aqui, principalmente no começo”, começou.

A apresentadora disse que não está conseguindo responder às mensagens recebidas e fez um agradecimento geral: “Mas gostaria de agradecer tantas mensagens, tanto mimo, tanta preocupação, tanta flor, presentinhos, tanta demonstração de afeto com a baby Mó e comigo também. Mesmo não respondendo, tenho lido e escutado… é que não estou dando conta mesmo de responder… mas estou amando”.

Por fim, Fe dispensou receber visitar. “E amigos que querem vir aqui, estou fechada para balanço e para visitas por enquanto”, anunciou.