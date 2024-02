Fernanda Paes Leme desabafa sobre marcas de roupa evitarem ser associadas à maternidade

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/02/2024 - 18:38 Para compartilhar:

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme é só alegria agora que está à espera de sua primeira filha, aos 40 anos. Apesar de sempre ativa e cheia de projetos, inclusive nesta fase que está vivendo, ela se surpreendeu ao verificar que algumas marcas de roupas, segundo ela, evitam ser associadas à maternidade.

A famosa fez um desabafo em seu perfil no Instagram, na última segunda-feira, 5, após perceber a resistência de alguns nichos em fazer publicidade com mulheres nesse momento da vida.

Em um vídeo publicado no Feed, ela relata que algumas etiquetas e antigas parcerias acabaram se distanciando dela após o anúncio da gravidez.

“E nessa correria toda, a vida continua acontecendo, a barriga continua crescendo e a minha percepção sobre algumas coisinhas também. Desde que eu estou me transformando na mãe da Pilar, várias marcas incríveis do nicho maternidade chegaram, eu fechei vários contratos muito bons, isso me deixou, obviamente, muito feliz”, começou ela.

“Mas eu reparei que outras marcas foram se afastando, sumindo… Isso me fez refletir em relação à moda, por exemplo: eu comecei a reparar que nem todas as marcas de roupas querem e têm interesse em vestir grávidas. É um estigma? `Parecer roupa de grávida, tornaria algo menos atraente ao público?”, questiona a apresentadora.

Em seguida, Fê Paes Leme destacou que enfrenta dificuldades para encontrar marcas que a vistam para eventos ou mesmo para as gravações de seus programas. Até o final de 2023, Fernanda apresentava o podcast “Quem Pode, Pod” ao lado de Giovanna Ewbank. Atualmente, ela comanda o “Na Piscina com Fê Paes Leme“, na GNT.

“Algumas marcas que sempre me emprestaram roupas, simplesmente não respondem mais minhas mensagens ou dão pequenas desculpas. Estranho, vai?”, surpreendeu-se ela, que declarou estar incomodada com esse movimento.

Apesar das recusas, ela contou que não se deixa abalar e garantiu que está feliz com a fase em que está vivendo.

“E eu estou num bom momento da minha carreira, da minha vida, de engajamento nas redes sociais. Não sabia sobre isso e eu quis dividir com vocês. Porque eu estou grávida sim, mas, antes de tudo, eu sou uma mulher ativa […] e é um pouco frustrante ver uma parte do mercado se afastando. Eu continuo trabalhando, produzindo, invento, eu crio, eu vivo, ando gestando, ainda estou gestando a minha filha. Eu estou cansada, óbvio, estou linda, também obrigada. E eu estou muito feliz!”, finalizou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias