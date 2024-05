Fernanda Paes Leme decide doar os presentes da filha para as vítimas da tragédia no RS

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/05/2024 - 21:19 Para compartilhar:

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme, 40 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, 8, para contar que decidiu doar os produtos que ganhou de presentes para sua filha, a pequena Pilar, que nasceu no último dia 17 de abril. Ela contou que decidiu ajudar as vítimas das tragédias no Rio Grande do Sul e vai enviar os itens para quem precisa.

Através dos Stories do Instagram, Fê Paes Leme agradeceu o carinho de amigos e familiares que presentearam sua filha, fruto de seu relacionamento com o empresário Victor Sampaio, mas explicou que se comoveu com as últimas notícias.

“Estamos aqui também assim como o Brasil todo, muito tocado, acho que tocado nem é a palavra, é atravessado mesmo com tudo que está acontecendo no sul do país”, iniciou ela em uma série de vídeos.

A artista disse, ainda, que já havia feito doações, mas vai enviar também os itens para crianças.

“Obviamente, a gente já fez nossas doações e agora chegou o momento, né? Eu estou vendo muitas mães e crianças passando por tudo isso. Nossa Senhora, como dói! Dói muito, imagina lá”, desabafou ela.

“A gente vai separar aqui. Vocês também acompanharam, Pilar ganhou muitas coisas e muitas coisas já foram doadas, mas ainda tem bastante coisa aqui. Então, eu agradeço todo esse carinho de quem mandou e manda presentes para ela. Sem dúvida, hoje eles vão ter outros significados porque a gente vai separar muita coisa para doar”, finalizou a mamãe de primeira viagem.

Pilar é a primeira filha do casal. Fernanda e o empresário estão juntos desde janeiro de 2021.