Fernanda Paes Leme curte o primeiro ‘date’ com o noivo após nascimento da filha

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/05/2024 - 21:46 Para compartilhar:

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme, 40 anos, já começou a curtir a badalação ao lado do noivo, o empresário Victor Sampaio, 32, desde o nascimento da filha, Pilar, de três semanas.

Ela usou as redes sociais para compartilhar o registro do primeiro ‘vale night’ do casal, que foi curtir um jantar especial em um restaurante, nesta quinta-feira, 9.

+Fernanda Paes Leme decide doar os presentes da filha para as vítimas da tragédia no RS

+Fernanda Paes Leme conta que ficou deprimida durante a gravidez: ‘Choros de tristeza’

“Primeiro ‘date’ depois que a Pilar nasceu”, escreveu ela em um vídeo publicado nos stories do Instagram em que mostra o noivo, todo sorridente.

“Especial. Primeiro de muitos”, diz ele no vídeo.

Em seguida, a influenciadora compartilhou cliques dos pratos que os dois estavam prestas a saborear

Recentemente, a artista revelou que estava deprimida antes do nascimento da menina.

“Eu estava deprimida antes da Pilar nascer, muitos altos e baixos, muitos choros de tristeza e comecei, orientada pela médica, tomar remédio… meio comprimido… e sigo assim. Entender que estava mal ainda grávida, sendo que queria muito engravidar e tal, foi o mais difícil… a gente se culpa, óbvio”, desabafou ela.