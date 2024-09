Fernanda Paes Leme confessa ter dificuldade em deixar a filha aos cuidados do marido

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/09/2024 - 16:06 Para compartilhar:

A realização do sonho da maternidade vem acompanhada de muitas responsabilidades e algumas frustrações. Foi o que constatou Fernanda Paes Leme, 41 anos, mãe de Pilar, de cinco meses, fruto de seu relacionamento com o empresário Victor Sampaio, 32.

A atriz e apresentadora já compartilhou, em suas redes sociais, as dificuldades de ser mãe de primeira viagem e recebeu apoio por não romantizar a maternidade.

+Fernanda Paes Leme desabafa sobre culpa na maternidade: ‘Coração apertou muito’

+Fernanda Paes Leme relembra uso de remédios psiquiátricos na gravidez

Em bate-papo com Eliana, Bela Gil, Rita Batista e Tati Machado no “Saia Justa” (GNT), na última quarta-feira, 25, Fê Paes Leme falou sobre filhos e confessou que, apesar de difícil, está aprendendo a delegar funções nos cuidados com a criança.

A artista ficou durante uma semana longe do convívio direto com a filha em razão da cobertura do Rock in Rio, que acabou no último final de semana. Ela revelou que aceitou o convite por incentivos do marido.

“O Rock in Rio achei que não fosse rolar. Como eu ia deixar a minha filha? E aí o pai disse que eu precisava fazer este trabalho que era só organizar direitinho”, revelou ela durante o programa.

“Ele não ficou sozinho com ela, tínhamos ali uma rede de apoio. É importante deixar o pai ser pai e lá foi ótimo! Trabalhei e me diverti. Meu peito enchia de leite e eu tirava com a bomba”, relatou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GNT (@gnt)