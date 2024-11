Fernanda Paes Leme comenta cenas íntimas com Bruna Marquezine em nova série

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/11/2024 - 13:54 Para compartilhar:

A atriz Fernanda Paes Leme, de 41 anos, está de volta à atuação em “Amor da Minha Vida”, do Disney+ — série protagonizada por Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros. Na produção, a ex-apresentadora do “Quem Pode Pod” interpreta Alice, que trabalha em um parque de diversões e tem sua rotina transformada ao conhecer a protagonista Bia.

Em entrevista à “Quem”, Fernanda comentou a cena de sexo com Bruna Marquezine, que está dando o que falar nas redes sociais: “Neste trabalho, vem a surpresa de viver uma personagem que é bissexual, com cena de sexo com a Bruna, então [o público] vai por esse lado da curiosidade”, explica.

O papel de Alice também marcou o retorno de Fernanda à dramaturgia, sobre o que ela comenta: “Me surpreendi quando entraram em contato comigo. Me contaram a história e um pouco da personagem, e achei superinteressante. A gente vai ficando mais experiente e entende que tem certas coisas que a personagem escolhe”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)