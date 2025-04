Fernanda Paes Leme comemora 1º aniversário da filha com tema ‘Circo da Pilar’

Fernanda Paes Leme comemora, neste domingo, 27, o primeiro aniversário da filha, Pilar, fruto do antigo relacionamento com Victor Sampaio. Para celebrar, a atriz preparou uma super festa com tema de circo. Através dos Stories do Instagram, ela compartilhou registros dos parabéns.

As imagens mostram detalhes do “Circo da Pilar”, com uma decoração bem colorida e a aniversariante vestida de palhacinho, com um macacão vermelho com babados no pescoço, meia vermelha e o cabelinho preso em um lacinho.

A artista surgiu na festa com a filha e Victor — que apesar de não estarem mais juntos como casal, curtiram a festa da filha ao lado da família e amigos

Em um dos vídeos, Fepa e Victor entram junto com a criança. Em outro registro, os dois aparecem com Giovanna Lancellotti, que é madrinha da pequena.

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio começaram a namorar em janeiro de 2021 e anunciaram o noivado em maio de 2022.

A separação ocorreu em janeiro de 2025, após 4 anos de relacionamento e um ano após o nascimento de sua filha. Apesar do fim do romance, eles mantêm uma relação de amizade.