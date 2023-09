Fernanda Paes Leme anuncia pausa nas redes sociais após desabafar sobre ansiedade

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/09/2023 - 15:07 Compartilhe

A apresentadora Fernanda Paes Leme, 43 anos, decidiu dar um tempo das redes sociais após verificar alguns abalos emocionais provocados pela exposição e pelos debates acalorados entre os internautas.

Nesta terça-feira (05), a atriz fez um desabafo ao revelar que, nos últimos tempos, tem se sentido angustiada com o mundo virtual. No seu Feed no Instagram, ela destacou que alguns questionamentos a levaram a bloqueios criativos e até mesmo a ter ansiedade.

“Ultimamente, tenho me sentido um pouco angustiada do mundo virtual. São tantas informações, tantas referências, tantos conteúdos e tão pouco tempo. Até certo ponto, esse contato constante é legal, porque essa troca com vocês é gostosa demais”, ponderou ela ao iniciar o seu desabafo.

“Só que aí chega uma hora que parece que não é suficiente. Pra quem? Pra mim? Pro público? Pro algoritmo? Bom, esses questionamentos acabaram gerando um grau de ansiedade e bloqueio criativo em mim. A necessidade do MUITO tá me limitando. Logo eu, que sempre me dei bem nesse grande surto da internet”, revelou ela.

Fernanda finalizou tranquilizando os fãs que não se trata de um fim e que logo, logo ela poderia estar de volta.

“Não é uma despedida dramática, tá?! Só quis compartilhar pra ninguém ficar especulando meu sumiço”, pontuou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

