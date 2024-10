Fernanda Montenegro se emociona com festa de aniversário em set de filmagem; assista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/10/2024 - 8:13 Para compartilhar:

Fernanda Montenegro ganhou uma festa de aniversário no set de filmagens do longa “Velhos Bandidos”, dirigido pelo seu filho, o cineasta Cláudio Torres, na quarta-feira, 16, quando completou 95 anos de idade.

A maior diva da dramaturgia foi gravada recebendo um beijo carinhoso e um buquê de flores do herdeiro. Emocionada, a atriz ficou com os olhos lacrimejados enquanto olhava para o bolo com velinhas acesas e toda a equipe ao redor cantando “Parabéns a Você”.

Em seu Instagram, Fernanda fez uma publicação nas redes sociais em comemoração ao aniversário. A artista compartilhou um vídeo com um compilado de cenas gravadas durante ensaios fotográficos e escreveu sobre o novo ano de vida e a trajetória como atriz.

“Hoje, eu comemoro 95 primaveras e 80 delas no palco”, escreveu na legenda da publicação. Nas redes sociais, vários famosos fizeram publicações para parabenizar a atriz pela data.

O longa, que deve estrear em 2025, ainda tem Ary Fontoura, Bruna Marquezine, Vladimir Britcha e Lázaro Ramos no elenco.

“Celebrando a arte e a beleza de viver! Hoje é dia de homenagear essa amiga maravilhosa Fernanda Montenegro, uma verdadeira lenda que nos inspira com seu talento e sabedoria. Que sua luz continue a brilhar intensamente! Sou fã. Te amo”, escreveu Fontoura em seu Instagram.

Na história, os personagens de Fernandona e Fontoura planejam o assalto a um banco, mas precisam de jovens assaltantes (Brichta e Marquezine), enquanto precisam fugir das investigações do personagem de Lázaro.

Assista à homenagem abaixo:

