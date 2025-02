Fernanda Montenegro fará recital gratuito no Rio de Janeiro; saiba como participar

A consagrada atriz Fernanda Montenegro, de 95 anos, realizará um recital de poesia gratuito no Rio de Janeiro, às 16h, na ABL, localizada na Avenida Presidente Wilson, 203, no dia 11 de março. A apresentação, que marcará a abertura do Ano Acadêmico de 2025 da Academia Brasileira de Letras (ABL), contará com a leitura de obras de renomados escritores, e o público poderá participar, com ingressos gratuitos disponíveis online.

O evento trará a interpretação de Fernanda Montenegro para textos de acadêmicos como Ailton Krenak, Ana Maria Machado, Antônio Torres, Domício Proença Filho, Edgard Telles Ribeiro, Ignácio de Loyola Brandão, Paulo Coelho, Ruy Castro e o imortal Machado de Assis.

A veterana tem sido uma figura de destaque na ABL desde que tomou posse, em março de 2022, e esse recital será mais uma das ocasiões em que ela contribui para a celebração da literatura nacional.

Para participar, os ingressos gratuitos podem ser retirados a partir das 10h do dia 7 de março no site da ABL. A entrada é limitada, e a retirada do ingresso online é a única forma de garantir presença no evento.