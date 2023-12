Fernanda Montenegro e Fernanda Torres recebem bênção do Papa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/12/2023 - 13:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 29 DEZ (ANSA) – A atriz Fernanda Montenegro e sua filha, a também atriz Fernanda Torres, receberam a bênção do papa Francisco na Audiência Geral com o Papa desta quarta-feira (27), no Vaticano.

As brasileiras compartilharam um registro em vídeo nas redes sociais.

As imagens mostram Torres apresentando Montenegro ao pontífice, que estende a mão à artista.

“Glória a Deus nas alturas e ao senhor entre nós”, diz Fernanda Montenegro ao Papa, que responde: “Que Deus nos abençoe”.

Nos comentários do Instagram de Fernanda Montenegro, amplamente considerada a maior atriz da história do país, internautas brincaram: “O Papa não dorme hoje sabendo que apertou a mão da Fernanda”. (ANSA).

