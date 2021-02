Fernanda Montenegro e Elza Soares se vacinam e celebram o momento nas redes sociais

A atriz Fernanda Montenegro, de 91 anos, e a cantora Elza Soares, de 90, foram imunizadas contra o novo coronavírus. Nas redes sociais, as famosas compartilharam o momento da aplicação da vacina e celebraram.

“Meu agradecimento à Fiocruz e seus pesquisadores incansáveis; ao SUS e seus colaboradores; aos postos de saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro. Obrigada a todos os envolvidos”, escreveu Montenegro ao postar um vídeo no Instagram.

Já Elza postou uma foto e disse: “Vacinada. Com o coração cheio de esperanças, o braço pronto para receber a vacina em prevenção ao Coronavírus, a bandeira do meu Brasil nas mãos, o pensamento em cada brasileiro que ainda aguarda sua vez chegar e sem furar a fila da vacinação. Precisamos imunizar toda a nossa população. Nossa gente merece ter o mesmo direiro a vida, que qualquer um de nós. Estou aqui pra comemorar esse feito da ciência, que menos de um ano depois do decreto de pandemia pela OMS, nos presenteia com a vacina para uma doença antes desconhecida, desafiadora e que ceifou a vida de tanta gente. A ciência venceu o medo, o negacionismo e a desinformação.”

E completou: “Vou carregar pra sempre comigo essa foto maaaara, feita pela @denisericardo do momento em que uma seringa cheia de esperança rompeu a pele do meu braço e fez correr vida em meu sangue, pelas mãos abençoadas de um profissional da saúde”.

Assim como as veteranas, Lima Duarte também foi vacinado e reverenciou a ciência: “Estamos tendo a oportunidade de ter a esperança de um recomeço e de dias melhores. E que essa esperança possa ser para todos.”

Veja as publicações das artistas:

