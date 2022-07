Fernanda Lima publica texto sobre a morte do pai em 2020: ‘Não me acostumei com a falta’

Nesta segunda-feira (18), Fernanda Lima fez uma publicação no Instagram para falar dos dois anos da morte do pai, Cleomar Lima, vítima da Covid-19. A postagem inclui um vídeo em que a apresentadora aparece deitada na cama com o pai e um texto.

“Dois anos sem pai. Achei esse vídeo de quando eu estava grávida de Maria e ele foi pra SP me ver. Nessa noite voltamos pra casa às 3 da manhã depois de irmos no CEAGESP comprar plantas. Enquanto eu andava pelos corredores, ele ia sentando ao lado dos trabalhadores e perguntando a história de um e de outro”, começou a apresentadora.

“De repente gritava meu nome daquele jeitinho discreto dele. Era pra me apresentar mais um novo conhecido. Ainda não me acostumei com essa falta. Com a falta do sorriso. Das ligações diárias… com a falta do carinho eterno. Eu podia fazer as piores coisas. Sempre acolhida. Aprendi no amor, no olhar, com diálogo, compreensão. Sempre, desde sempre”, continuou Fernanda.

“Nesses dois anos ele deixou de interagir com situações que vibraria muito. Não conheceu o oitavo neto. Não ia se aguentar vendo os netos jogando basquete, inclusive a Betina. Ia rir muito quando visse a Maria apontando minha foto com a Monja Coen e falando ‘vovô Cléo’ (pela semelhança da cabeça pelada). Por aqui sigo vendo poesia em quase tudo. A infância é um chão que a gente sempre pisa (alguém disse, quem foi mesmo?) Apesar de tudo, a vida segue bem. Dois anos sem meu véio amado”, finalizou.

Confira: