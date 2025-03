Fernanda Lima fala sobre importância da menopausa: ‘Chegou a hora de falar do tema’

A apresentadora Fernanda Lima afirmou que busca quebrar os tabus relacionados à menopausa durante sua participação no programa “Provoca”, na terça-feira, 11. Na conversa com Marcelo Tas, ela comentou sobre as mudanças que a nova fase traz e como lidar com a situação.

“Para quem sofre os sintomas da menopausa como eu sofri e venho sofrendo, o calorão é o de menos. Você imagina que a gente perde massa cinzenta na menopausa? Não sou uma especialista, mas um dos relatos médicos que ouvi é que a gente realmente passa a esquecer as coisas, os nomes, o que ia fazer, o que ia dizer…”, começou a modelo.

Em relação às barreiras em conversas sobre a menopausa, Fernanda conta que o assunto deveria fazer parte dos diálogos familiares e que seus filhos também foram percebendo as modificações em seu comportamento.

A apresentadora explica que depois de abordar temas como amor e sexo na televisão aberta, sua próxima missão é encarar e normalizar a nova etapa biológica.

“Acho que a decisão de falar sobre o tema foi mais um ‘distabulizar’. Cada tempo pede um assunto. A gente vem falando de mulheres há alguns anos, de sexualidade, de liberdade, de conversa. E chegou a hora de falar de menopausa. É o tempo da menopausa”, completou a esposa de Rodrigo Hilbert.