Fernanda Lima diz que já traiu ex-namorados por causa de trauma: ‘Sem culpa’

A apresentadora Fernanda Lima, de 47 anos, contou que traiu diversos ex-namorados por causa de um trauma. Em entrevista ao videocast ‘TerapiRa’, a esposa de Rodrigo Hilbert afirmou que foi traída pelo primeiro namorado e, por isso, não teve confiança nos homens por muito tempo.

“Eu virei uma traidora de homens. Eu me atraía, eu traía. Sem culpa. Como fizeram comigo e fiquei marcada por isso, eu entendi que não podia confiar nos homens. Então, eu traía numa boa”, disse Lima.

“Se eu me atraísse, eu ficava, porque era o que faziam comigo… Eu entendi que aquilo era para me autoafirmar de alguma forma, quase como uma insegurança, sabe?. Já que vão me trair, eu traio também. Tinha a aventura, o querer, de fazer algo proibido, mas também tinha algo de insegurança”, continuou.

Na mesma entrevista, Fernanda Lima disse que mudou de visão após conhecer Rodrigo Hilbert, com quem vive um relacionamento estável desde 2006.

“Mas chega uma hora que… dá trabalho. E no casamento, eu, pelo menos, amadureci. Não vou ficar procurando sarna para me coçar, porque isso me custa muito. E a pessoa está em casa, cuidando dos filhos, acho uma sacanagem. Quem está na rua fazendo algo, sabendo que tem alguém em casa dando janta para os filhos, eu acho fod…”, finalizou.