Fernanda Lacerda mostra resultado de novo procedimento estético: ‘Lipo sem corte’

Fernanda Lacerda, que ficou conhecida por interpretar a personagem Mendigata no programa Pânico na TV, não esconde que sua relação com o espelho mudou após o nascimento do primeiro filho, Gabriel, de seis meses. Mãe solo, a modelo e influenciadora vem se dedicando aos exercícios e a alimentação saudável para recuperar o shape que tinha antes da maternidade. Para ajudar no processo, resolveu passar por uma Lipo sem corte, com o objetivo de reduzir a gordura e tratar a flacidez.

O procedimento, conhecido como Crioescultura, é uma técnica de congelamento da gordura, que promete reduzir até 80% de resultado, junto com a dedicação do paciente.

“Existe uma preparação de organismo por três semanas e na quarta realizamos o processo de congelamento global da pele, que é feito numa única sessão com duração média de seis a dez horas. Ou em dois dias, caso seja feita no corpo todo. O protocolo deve ser repetido a cada seis meses”, explica a terapeuta em Estética Quântica Aline Torres ao cuidar da influenciadora.

Segundo a especialista, o método pode ser feito até mesmo na região íntima, onde é possível reduzir e retrair lábios. Ainda de acordo com ela, o resultado pode começar a ser percebido após o 15º dia, quando o inchaço desaparece. No entanto, as mudanças se tornam mais visíveis com 60 dias após o procedimento, devido a produção de colágeno tipo 1-3, chegando ao seu resultado final em 120 dias.

“A Aline é especialista em remodelação corporal sem agulhas, o que me deixou muito mais tranquila. Além disso, fizemos todo o processo no conforto da minha casa e junto ao bebê”, revela Fernanda, acrescentando que o seu objetivo agora é buscar sua melhor versão a cada dia, e sempre com saúde.

“Sou muito de fases, e hoje me encontro mais tranquila pela maternidade. Porém indo em busca da auto estima, que, como já cheguei a confessar antes, estava muito baixa após o parto. Mesmo aceitando que seria uma fase, a gente passa por muitas mudanças no corpo e na mente, que acabam impactando na nossa aceitação frente ao espelho. E agora, após ver os resultados, estou cada dia mais feliz e bem próximo da meta!”, conclui Fernanda.

