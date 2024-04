Fernanda Lacerda fala sobre autoestima e cuidados com a beleza depois da maternidade

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/04/2024 - 20:48 Para compartilhar:

Com as mudanças no corpo por conta da gravidez, muitas mulheres passam a se sentir inseguras em relação à aparência no pós-parto. Mamãe do pequeno Gabriel, de apenas cinco meses, Fernanda Lacerda vem dando o nome à beleza em suas redes e também nos cliques, como o do recente ensaio fotográfico que fez, posando para as lentes do fotógrafo Kaco Costa.

Mas, apesar da fase radiante, a beldade, que se tornou nacionalmente conhecida por sua personagem “Mendigata”, abriu o jogo sobre a sua relação com espelho e revelou quais são os cuidados que costuma ter com a beleza depois da maternidade. “A autoestima, não tem como, fica um pouco abalada”, assumiu.

Atuando hoje como modelo e empresária, Fernanda conta que chegou a pesar 83Kg durante sua gestação, somando cerca de 103 cm de cintura. O que, de acordo com ela, acabou lhe deixando com um pouco de flacidez na região do abdômen.

Outro resultado da gestação, foi a queda de cabelo durante o seu período de puerpério. Um problema muito comum entre as mulheres.

“Sempre fui uma mulher muito vaidosa e a minha aparência está diretamente ligada ao meu trabalho também. Mas apesar da autoestima estar bem baixa, não fico encanada nisso também. Penso que o nosso corpo é um templo, que foi preparado para receber um ser divino. Então, me para mim nesse momento, o importa mais é que ele está com muita saúde e crescendo, inclusive, acima da média super saudável. Tudo é um processo e o corpo está voltando aos poucos”, contou.

E está mesmo voltando. Fernanda hoje vem ostentando 68kg bem distribuídos em 1,73 de altura, resultante de uma rotina caprichada de cuidados com a beleza, que incluem a prática de exercícios pelo menos quatro vezes por semana, além de procedimentos estéticos.

“Acho que todas nós mulheres precisamos buscar a nossa melhor versão. É um carinho que precisamos muito ter com nós mesmas. Eu Faço criofrequência para melhorar a flacidez na barriga, corrente russa para ajudar na tonificação muscular e também terapia capilar, que está me ajudando muito no crescimento e fortalecimento dos meus fios”, detalhou.

Já na alimentação, a modelo garante que não tem feito nenhuma dieta específica.

“Meu estilo de vida é saudável e isso já faz parte da minha rotina. Além disso, na amamentação fica muito restrito fazer dietas e até procedimentos. Então boa parte do que estou construindo está sendo na base de treinos e alimentação. É um processo mais lento, mas a constância vem trazendo aos poucos os resultados que desejo”, concluiu.

