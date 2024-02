Fernanda Lacerda aceita desafio para enfrentar esposa de Popó em duelo de boxe

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/02/2024 - 21:53 Para compartilhar:

A modelo Fernanda Lacerda, 35 anos, que ficou famosa por interpretar a personagem ‘Mendigata’ no extinto programa Pânico, está pronta para encarar novos desafios em sua carreira. Ela agora se prepara para estrear no ringue com um emocionante duelo de boxe contra a mentora de emagrecimento e terapeuta nutricional, Emilene Freitas, esposa de Acelino Popó Freitas.

O combate acontece no dia 24 de fevereiro, em São Paulo, e marca a primeira luta entre influenciadoras da história do Fight Music Show (FMS).

“Sou movida a desafios, e lutar contra a esposa do Popó será um grande dos grandes”, avalia Fernanda, que não é tão inexperiente assim no ramo das lutas. “Já fiz Boxe e Muay Thai como hobby, mas nada profissionalmente. E agora me preparar para esse duelo tem sido completamente diferente. Em especial pela minha maternidade recente”, observou a influenciadora.

“Por estar amamentando, fica mais difícil fazer qualquer tipo de dieta mais restritiva. No primeiro mês pós parto, cheguei a perder 11Kg, mas depois do segundo mês, quando voltei a fazer atividades físicas, a balança estacionou. Por isso ainda não bati a minha meta de peso”, acrescentou a modelo que é mãe do pequeno Gabriel, de apenas três meses.

Apesar das dificuldades, a pesagem, prevista para acontecer na véspera da data da luta, não é uma preocupação para Fernanda, que vem treinando duas vezes por dia, dividindo entre musculação e boxe.

Para atingir a meta e encarar o desafio, ela aposta no protocolo de hiper-hidratação: “Estou me alimentando de forma saudável, mas ainda preciso perder uns 3kg. Então, nestes últimos dias vou me organizar para tirar bastante leite e vou ingerir pelo menos sete litros de água diários e no último dia ficar sem beber água para fazer uma desidratação. Alguns atletas acabam fazendo isso. Também irei fazer sauna”, revela a modelo que apesar de tudo, se sente pronta para o combate. “Vou lutar para mostrar a garra e a força que todas nós mulheres temos”, conclui.

