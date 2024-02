Fernanda Gentil revela ter sido diagnosticada com paralisia de Bell

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/02/2024 - 22:24 Para compartilhar:

Fernanda Gentil, 37 anos, revelou ter recebido diagnóstico de paralisia de Bell, uma inflamação do nervo da face responsável por levar os comandos do cérebro até a região, permitindo os movimentos do rosto.

Nesta segunda-feira, 26, a apresentadora, que está em processo de recuperação, contou que teve paralisia na face após ter percebido os sintomas, que começaram logo depois do Carnaval.

Gentil percebeu que algo diferente acontecia com os nervos da face ao sentir uma dormência na boca quando foi buscar o filho, Gabriel, no aeroporto, na última quinta-feira, 15.

“Eu percebi de leve quando ele chegou. Eu, obviamente, agarrei, abracei, espremi, comecei a dar vários beijos nele de saudade e eu senti que fiquei com a boca um pouco dormente”, declarou ela em seu canal no YouTube, em vídeo publicado no último final de semana.

A jornalista contou que, após passada a euforia e com a agenda de trabalho cheia, acabou distraindo a cabeça em relação ao sintoma. A percepção voltou após uma visita aos afilhados, quando, novamente, brincou com crianças.

“Chegando lá, de novo com crianças. Beija aqui. Beija ali. Chamego. Senti de novo um incômodo na boca. Eu falei: ‘Cara, isso está estranho, não é possível’”, continuou ele em seu relato.

Fernanda Gentil, então, tentou repetir os movimentos de beijo quando estava sozinha para avaliar o que acontecia com o seu rosto. Ela acabou percebendo que, algumas vezes, não conseguia realizar o movimento do lado esquerdo.

“A boca meio que não firmava. Já comecei a ‘noiar’. Alguma coisa não estava respondendo como deveria”, relatou ela.

A jornalista relatou ter buscado um médico, que realizou uma avaliação inicial através de videochamada. Através de exercícios faciais e conhecendo o histórico de exames, já que ela realiza check-up médico anual, o especialista pôde descartar riscos mais sérios, como AVC ou enfim um tumor.

Após realização de consulta presencial e realização de exames com neurologista, Gentil recebeu o diagnóstico de paralisia de Bell.

A apresentadora avaliou que o lado ruim do problema é que não há “uma origem certa do que pode causar, tem várias opções e estresse acima delas, rotina muito cansativa, intensa, falta de descanso”, disse.

Fernanda informou que o seu tratamento envolve administração de corticoide, além de remédio da herpes com doses muito altas do que estava acostumada, já que tem o vírus.

A apresentadora ainda está se recuperando, fazendo tratamento também com a ajuda da fisioterapia.

