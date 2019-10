Fernanda Gentil desabafa sobre ‘Se Joga’: ‘Disparando críticas pra quem tá só trabalhando’

Rio – O programa “Se Joga”, comandado por Fernanda Gentil, Fabiana Karla e Érico Bras, recebeu uma enxurrada de críticas desde sua estreia, na última segunda-feira.

Irritada com a situação, Fernanda Gentil decidiu rebater as críticas. Só que a apresentadora falou sobre o assunto ao responder um comentário completamente aleatório de uma pessoa no Twitter. A pessoa em questão disse que o Twitter estava “esquisito”. Foi então que Fernanda decidiu falar sobre o “Se Joga”.

“UFA ACHEI QUE ERA SÓ O MEU!!!!!! Tá muito esquisito mesmo, vi até gente com foto falsa e nome falso de controle remoto na mão, cheio de canal à disposição, disparando críticas pra quem tá só trabalhando. Que estranho. Eu hein mas fica ‘trank’, miga, vou mandar dm pro @donodotwitter”, disse Fernanda.

UFA ACHEI QUE ERA SÓ O MEU!!!!!! Tá muito esquisito mesmo,vi até gente com foto falsa e nome falso de controle remoto na mão cheio de canal à disposição disparando críticas pra quem tá só trabalhando que estranho eu hein mas fica trank miga vou mandar dm pro @donodotwitter https://t.co/qi6uhlGiKX — Fernanda Gentil (@Fernanda_Gentil) October 3, 2019

#SeJoga Um programa tão bobo sob o comando de três talentos. É a banalização nada disfarçada da competência. — Rinaldo Lima (@Rinaldo799) October 3, 2019

o programa que eu to falando é o “se joga” mano achei muito forçado não consegui assistir 10 minutoskkkkk — Hobi G (@namjooniedear) October 3, 2019

Esse programa “Se joga” é muito esquisito, na moral — Filipe Gonzalez Oficial (@FiGonzalezzz) October 3, 2019

Se joga o novo programa da globo.quando vi não acreditei no lixo que a globo produziu.ta desesperada fazendo qualquer coisa pela audiência.pior e colocar Fernanda gentil como apresentadora.piada de mau gosto. — Ulisses Rodrigues (@Ulisses400) October 3, 2019

Eu não entendi o que a Globo tentou fazer com esse programa Se Joga. É horrível. Como a segunda maior emissora do mundo criou isso? — Exausta (@nadiouribeiro) October 3, 2019