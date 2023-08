Fernanda Faulstich, gerente executiva da Previ, assume Diretoria Financeira na BrasilPrev

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/08/2023 - 17:22 Compartilhe

Gerente executiva de Administração de Participações Imobiliárias da Previ, a economista Fernanda Faulstich acaba de assumir o posto de diretora financeira na BrasilPrev. Bacharel pela Universidade de Brasília (UnB), com MBA em Finanças pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e mestrado em Economia pelo Ibmec, Faulstich ingressou no Banco do Brasil em 2000.

Começou em 2006 na Previ, onde, nos últimos cinco anos, foi executiva de três gerências: de Controladoria e Controle Financeiro, de Mercado de Capitais e, mais recentemente, de Administração de Participações Imobiliárias.

Para Fernanda Faulstich, os anos na Previ “proporcionaram uma visão aprofundada dos investimentos no segmento de previdência”. A executiva comemorou a expansão da presença de executivas no BB e na BrasilPrev.

“É gratificante ver a diversidade se tornando uma realidade dentro do conglomerado BB. Sou mulher, mãe e profissional. Serei diretora na BrasilPrev, uma empresa que tem uma mulher na liderança, a Ângela Assis. E fazemos parte do BB, que tem como presidenta a Tarciana Medeiros. É um cenário raro, mas continuaremos trabalhando para que seja cada vez mais comum.”

A BrasilPrev é líder do segmento de previdência privada no país, com mais de R$ 349,3 bilhões em ativos sob gestão e uma carteira com mais de 2,5 milhões de clientes. “A valorização do nosso corpo técnico e executivo reforça a qualidade da Previ enquanto exportadora de profissionais altamente eficazes e qualificados”, comentou

Diretor de Participações da Previ, Fernando Melgarejo avaliou a ascensão de Faulstich como um reconhecimento do conglomerado BB em relação aos talentos da Previ. “Estão assumindo postos cada vez mais importantes.”

