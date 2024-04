Fernanda, do ‘BBB24’, conta como virou evangélica: ‘Vi a igreja toda preta, igual boate’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/04/2024 - 15:55 Para compartilhar:

A ex-BBB Fernanda Bande contou como se converteu ao evangelho depois de ser criada como católica, e abriu o jogo sobre os motivos para ter buscado uma outra religião.

A confeiteira revelou ter ficado impressionada ao passar em frente à igreja que frequenta atualmente, no bairro de Itaipu, Niterói/RJ, por conta das luzes e do barulho do local. Ela contou que resolveu entrar e teve uma boa impressão, por isso acabou participando dos cultos. Atualmente, ela faz parte da CEI, do pastor Valdir Brasil.

“Mesmo sendo católica e estudando em escola de freiras (São Vicente), não me ligava à crença. Quando descobri minha igreja atual fiquei toda arrepiada. Não conhecia ninguém ali, mas, quando vi o show e a igreja toda preta parecendo o Rock in Rio, com luzes e raio laser, igual a boate, entrei. Do nada, já estava toda arrepiada, tipo um gato, e já estava ajoelhada. Fiquei louca com aquilo ali”, contou ela em bate-papo para o jornal Extra, publicado nesta terça-feira, 30.

Ainda segundo a publicação, Fernanda disse que está aprendendo sobre o evangelho, e que acredita não ter sido um exemplo para seguidores da crença durante o “BBB24” (TV Globo).

“Me enxergo como evangélica por opção, mas não por conhecimento. Eu não conheço todo o evangelho. Estou numa caminhada, ainda aprendendo. Peco, xingo, bebo… Não posso chegar e levantar uma bandeira para que os outros evangélicos não se sintam representados por mim”, destacou ela.

