Fernanda D’avila chama atenção de biquíni de melancia no México e mostra corpo sarado

Rio – A influenciadora digital e apresentadora Fernanda D’ávila segue viajando com o seu projeto ‘Leve a Vida’, que mostra as belezas de diversos lugares do mundo e onde ela compartilha com seus seguidores nas redes sociais experiências destas viagens.

Desta vez o local escolhido por Fernanda para visitar e também para curtir o seu aniversário com sua família foi Tulum, no Caribe mexicano. Lá, Fernanda encantou mais uma vez com o corpo sarado e também chamou atenção, atraindo olhares ao apostar na tendência do verão do hemisfério norte que são os biquinis Vipagi estampa de fruta: “as estampas de frutas da Vipagi estão entre as padronagens preferidas deste verão. São divertidas e deixam o look super tropical. Estou me sentindo uma mini melancia, porque sou pequena (risos)”.

Em outros tempos a região era conhecida por Zama, a cidade da aurora. Hoje, Tulum tornou-se um paraíso turístico descontraído, que não conta com o luxo e a badalação dos outros resorts pelos quais o México se tornou conhecido, mas oferece uma natureza exuberante com algumas vantagens: “Tulum é um paraíso sem resorts a vista, sem turistas em massa, com autenticidade mas também com uma sofisticação que traz algum conforto e oferece conceitos gastronômicos locais que valem a pena. Tulum transpira autenticidade, o que já é raro pelo México turístico”, revela Fernanda.