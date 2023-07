Fernanda Campos tira onda com haters e faz ‘Top 5 xingamentos’ das redes sociais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/07/2023 - 0:49 Compartilhe

Fernanda Campos, que ficou conhecida como a amante de Neymar, mostrou que não se importa com os haters nessa segunda-feira, 3.

No TikTok, a influenciadora fez um vídeo com o “Top 5 xingamentos” que recebeu nas redes sociais desde que divulgou que teve um affair com o jogador, que namora a também influenciadora Bruna Biancardi.

“Em 5º lugar, xingamento de ‘azeda’. O que quer dizer azeda, gente?”, começou Fernanda. “Eu acho que para xingar alguém de azeda ela tem que ter chupado a pessoa primeiro para saber o gosto”, debochou.

“Número quatro: ‘Shampoo de milho.’ Esse aí eu não faço nem ideia do que seja. Número três: ‘Chucky nível 2.’ Deve ser o boneco Chucky, o boneco assassino. Eu acho que ela deveria ter medo de mim, então, porque eu posso aparecer a qualquer momento na casa dela”, continuou.

“Número dois: ‘Cara de cavalo.’ Gente, eu acho cavalo tão fofinho. Não achei xingamento, não”, disse, brincando com um filtro que transforma seu rosto no rosto de um cavalo.

“E o primeiro, mas não menos importante, é a ‘Flordelis’. Eu tive que pesquisar na internet o que essa Flordelis fez. E eu acho que se realmente eu parecesse ela, ou se ela não tivesse na prisão, ninguém ofenderia ela pelo que ela fez. Ninguém teria coragem de ofender a Flor de Lis”, finalizou, referindo-se à ex-deputada federal condenada pelo homicídio do marido, o pastor Anderson do Carmo.

Confira o vídeo completo aqui.

